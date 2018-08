Incident en hartaanval in ArenA: vijf arrestaties en politie-onderzoek

Agenten willen op basis van beelden te weten komen of de bewuste steward voor zijn hartaanval door een supporter is belaagd. Op internet circuleren verhalen dat de man bij zijn keel werd gepakt en zelfs geslagen zou zijn. Ajax en de politie kunnen dat nog niet bevestigen of ontkennen.

Ook volgens een bezoeker in het stadion zingen er twee verhalen rond: „Óf er is door een steward ingegrepen bij een vechtpartij en die steward is vervolgens in een wurggreep genomen. Óf de steward heeft gewoon een hartaanval gekregen.”

De toestand van de bewuste steward is volgens een woordvoerder van Ajax stabiel. Hij ligt bij kennis in een ziekenhuis.