Veel bekijks Vuurwerkfestival en droneshow

Vrijdag werd het vuurwerk afgelast vanwege de harde wind. Het programma ziet er daardoor iets anders uit. De twee resterende avonden, volgend weekend, hebben drie shows in plaats van twee. Vrijdag zijn de shows van Nederland, België en Duitsland. De dag erop zorgen China, Japan en Spanje voor een spektakelstuk op de finale-avond.

Droneshow

Ook een ander lichtspektakel, een show met driehonderd drones in Amsterdam-Noord, was een succes. De zwerm van lichtgevende drones voerde zaterdagavond een soort computergestuurde dans uit, die is gebaseerd op de vliegpatronen van spreeuwen. Volgens een woordvoerster waren er bijzonder veel mensen op af gekomen en verliep de tien minuten durende voorstelling heel goed. Zondag is er een tweede uitvoering.

De kunstenaars Lonneke Gordijn en Ralph Nauta kregen speciale toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport om de drones te laten vliegen. Normaal mag dat niet na zonsondergang en ook niet zo dicht bij Schiphol.