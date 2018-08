Brand bij Turks consulaat door projectiel

In verband met het incident is een verdachte aangehouden. Bij die aanhouding is een waarschuwingsschot gelost.

Ⓒ Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Wie de verdachte is en wat een mogelijk motief kan zijn geweest, is nog niet duidelijk.

Heeft u iets gehoord of iets gezien van dit incident? Dan komen we graag met u in contact. Mail alstublieft naar r.van.de.crommert@telegraaf.nl.