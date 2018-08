Speuren naar dat ene streepje

Jan Brandt tuurt door zijn telescoop naar de hemel en komt tot de conclusie: „Kloteweer”.

Dordrecht - ,,De wetenschappelijke term hiervoor is kloteweer.’’ Amateurastronoom Jan Brandt zou normaal gesproken thuis zijn gebleven, want uitgerekend deze zaterdagavond hangt er een waas over de hemel. Maar de volkssterrenwacht in Dordrecht heeft vanwege de vallende sterrenregen open huis, de parkeerplaats is vol en voor de telescopen staan rijen bezoekers.