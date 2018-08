De tunnel ging zaterdagavond helemaal dicht na een brandje. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - De IJtunnel in Amsterdam is zondagochtend weer open gegaan. De tunnel ging zaterdagavond helemaal dicht na een brandje in een regelkast. Wel moet vrachtverkeer nog even omrijden via de Piet Heintunnel. Dat komt door een technische storing.