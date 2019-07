Twee Nederlandse organisatoren Vestiville vrij

De Nederlandse broer en zus werden vorige week vrijdag samen met een Brit opgepakt op het festivalterrein. De Brit werd even later weer vrijgelaten.

De twee Nederlandse organisatoren zijn verhoord door de onderzoeksrechter. De rechter bepaalde dat hun aanhouding niet meer vereist is voor het onderzoek. Ze zijn wel nog steeds verdachten in de zaak wegens mogelijke oplichting. Verschillende bedrijven ontvingen valse betalingsbewijzen van de organisatie. Mogelijk loopt de fraude in de honderdduizenden euro’s.

Zo’n 30.000 festivalgangers kochten een ticket. Het gerecht bekijkt of de organisatoren gefraudeerd hebben bij de organisatie van het festival, en of er sprake is van misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte, meldt de Vlaamse omroep VRT.

Onveilig

Het festival werd op het laatste nippertje afgelast, omdat er problemen waren met de veiligheid, tot groot ongenoegen van de festivalgangers. Zo waren er niet voldoende beveiligers en nooduitgangen. De Amerikaan A$AP Rocky, een van de hoofdacts, had daarvoor al laten weten om die redenen niet te zullen optreden.

Vestiville pronkte met grote namen uit de hiphopwereld. Naast de al afgehaakte A$AP Rocky stonden onder anderen Cardi B, Jason Derülo, Migos, Future en Nicky Jam op het affiche.

De organisatie heeft beloofd dat de festivalgangers hun geld terugkrijgen.