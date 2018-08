Jongetje (12) overleeft als enige vliegtuigcrash

Het neergestorte toestel is een Pilatus Porter van Dimonim Air, die zeven passagiers en twee bemanningsleden aan boord had. Het toestel was op weg in afgelegen gebied en verdween vlak voor de landing in Oksibil van de radar.

Na een zoektocht van een dag werd het wrak gevonden. Bij de brokstukken troffen de hulpverleners naast de lichamen de 12-jarige jongen Jumaidi aan. Hij is voor controle naar een ziekenhuis in Oksibil gebracht.