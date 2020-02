Zeeuwen na gesprek over mariniers: ’Bizar’

Visser heeft in een „open gesprek” uitgebreid toegelicht waarom ze twijfelt aan de verhuizing. De mariniers hadden eigenlijk naar Vlissingen moeten gaan, maar de mariniers lopen met bij bosjes weg omdat ze niet naar Zeeland willen.

De Zeeuwen was echter de kazerne beloofd. Die zou een impuls geven aan het gebied. Er waren al speciale wegen voor aangelegd. Terwijl de verhuizing naar Vlissingen officieel nog niet van de baan is, heeft staatssecretaris Visser de bestuurders er niet geruster op kunnen maken.

Volgens de Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde heeft de bewindsvrouw letterlijk gezegd: „Defensie wil niet naar Vlissingen.” Ze zei tegelijk dat het besluit bij het kabinet ligt, maar Van der Velde is teleurgesteld.

Commissaris van de koning Han Polman vindt het „bizar” dat de bewindsvrouw aan de ene kant zegt niet naar Vlissingen te willen en aan de andere kant zegt dat het een besluit van het kabinet is. „Er is met heel veel meel in de mond gesproken.”

Besluit volgt

Daarom gaan de Zeeuwen nu op zeer korte termijn een brief aan het kabinet schrijven waarin zij vragen hoe het verder moet en zeggen dat de gang van zaken „zeer schadelijk” is. Ze zeggen niets nieuws in het gesprek te hebben gehoord op het ministerie van Defensie.

Visser wil voor 1 april een besluit nemen over de verhuizing van de ongeveer 1800 mariniers die nu nog in Doorn zijn gelegerd. De grote uitstroom van mariniers heeft het kabinet aan het twijfelen gebracht. Ook op operationeel en financieel gebied zijn zorgen, aldus Visser.

Compensatie

Er is nog niet gesproken over compensatie voor Zeeland. „Zover zijn we nog helemaal niet”, zei de staatssecretaris. Naar verluidt zal de marinierskazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn verhuizen.