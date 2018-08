Automobilist rijdt fietsster opzettelijk aan

De automobilist passeerde een groepje fietsers maar keerde om nadat de 59-jarige vrouw had gemaand dat hij vaart moest minderen. In plaats van de vier fietsers in te halen, reed hij tegen het rijwiel van het slachtoffer aan. Een van de andere fietsers noteerde het kenteken van de auto en belde de politie. Die hield de man thuis aan.

