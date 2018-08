Traumaheli vliegt uit voor steek reuzenwesp

Dat schrijft de politie Hoeksche Waard in een bericht op Facebook.

De hoornaar is een reuzenwesp, die zo’n 3,5 halve centimeter groot kan worden. Een steek van de hoornaar is veel pijnlijker dan een ’normale’ wespensteek, maar is vrijwel alleen gevaarlijk voor mensen die er allergisch voor zijn.

Afgelopen juli is een 59-jarige Nederlandse vrouw tijdens een vakantie in het zuidoosten van Frankrijk overleden aan de gevolgen van een steek van een hoornaar.