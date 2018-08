Plotse dood Gerben schokt Zutphen

Anouk Mijnheer en Gerben Eskes tijdens hun vakantie. Ⓒ Facebook

ZUTPHEN - De plotse dood van Gerben Eskes uit Zutphen heeft niemand in zijn directe omgeving onberoerd gelaten. Zo droeg de boerenrockband van een oud-klasgenoot het optreden aan hem op. Verder zijn z’n voetbalmaten en familieleden uitgenodigd om in het supportershonk een shirt of ander aandenken aan hem te gaan vereeuwigen.