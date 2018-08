Babyboom flamingo’s Groot-Brittannië in de maak

De flamingo’s, die oorspronkelijk uit het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte komen, werden in de jaren zestig ondergebracht in het reservaat in Gloucestershire.

De verzorgers van de dieren waren in eerste instantie optimistisch, maar al snel bleek dat er in de negen gelegde eieren, geen nakomelingen zaten. Daarom zijn er eieren van andere flamingo-soorten bij de dieren gelegd, want volgens de verzorgers zitten de dieren „volop in ouderschapsmodus.”

Kwetsbaar

De andesflamingo staat op de lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN).