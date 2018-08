Liefde is: vrijend stelletje in auto betrapt door wijkagent

Foto ter illustratie. Ⓒ Unsplash

AMERSFOORT - Een vrijend stelletje is zondagochtend op heterdaad betrapt in hun auto aan de Parelhoenstraat in de Amersfoortse wijk Liendertsedreef. Het setje werd gespot door een wijkagent en vriendelijk verzocht de activiteiten elders voort te zetten.