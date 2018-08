Eerstejaars verkennen de studentensteden

Traditiegetrouw nemen ouderejaarsstudenten de eerstejaars vlak voor de start van hun studie mee op sleeptouw voor een kennismaking met hun studiestad, vaak met veel aandacht voor cultuur, sport en lokale tradities. Ook leren de nieuwkomers tijdens de introweek hun medestudenten, de studie- en studentenverenigingen en het nachtleven kennen.

De KEI-week, zoals de introductie in Groningen heet, viert dit jaar zijn vijftigjarige bestaan met extra feestelijkheden en een gouden thema dat in de aankleding wordt verwerkt. Het bestuur verwacht meer dan 5000 deelnemers, waarmee het de grootste algemene studenten introductieweek van Nederland zou zijn. In Leiden doen ongeveer 3650 studenten mee aan een vijfdaags programma vol activiteiten en in Utrecht zijn dat zo’n 4000 jongeren.

Veel organisatoren achter de introweken besteden dit jaar aandacht aan duurzaamheid, zowel in hun programma’s als in de praktijk. Zo wordt op het Utrechtse Neude een groene hangplek ingericht waar studenten met elkaar in gesprek kunnen over duurzaam en bewust leven. De nieuwkomers krijgen bijvoorbeeld geen lunchpakketjes mee, maar kunnen zelf broodjes smeren. Het bier wordt geserveerd in stevige bekers, zodat er minder plastic doorheen gaat.

Later in augustus volgen ook introductiedagen in Nijmegen, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Enschede, Den Haag, Tilburg, Wageningen en Maastricht.