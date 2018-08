Vrienden doen biertje na werk: worden wakker op Mallorca

Alun ging dinsdag de deur uit om een biertje te drinken met een groep vrienden. In een melige bui opperde Alun om naar het vliegveld te gaan en te kijken welke vluchten er beschikbaar zouden zijn.

Samen met een van zijn vrienden, Nigel, vertrok hij naar Cardiff Airport om bij aankomst een vlucht naar Palma te boeken. Het duo viel tijdens de vlucht in slaap en werd wakker op het Spaanse eiland.

Alun Griffiths (Links) en zijn vriend Nigel Lewis (rechts) Ⓒ Alun Griffiths

„Er is ook een Palma in Italië, dus we wisten niet zeker in welk land we wakker zouden worden”, zegt Alun tegen The Sun. Zijn familie had niet door dat hij weg was tot zij snapchats zagen van de shirtloze Alun op het zonnige eiland Mallorca.