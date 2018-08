’Moord Storimans kwam goed uit voor wapenverkoop’

Het was geen Russische Iskander-raket met clustermunitie, het was een Georgische mortier. Dat is de Russische verdediging in een notendop. Bewijzen voor die mortieraanval ontbreken en getuigen hebben met eigen ogen gezien hoe de raket op het plein viel. De foto’s van de raketonderdelen laten duidelijk zien dat hem om een Iskander-raket gaat. Maar, zo betoogt de Russische advocaat: Georgiërs hebben die onderdelen gestolen en daar neergelegd om het volk op een dwaalspoor te brengen.

Inslagsporen nog steeds te zien

Nog steeds zijn op het plein in de Georgische stad Gori de inslagsporen te zien van het projectiel dat precies tien jaar geleden neerkwam. Het is 12 augustus 2008. Stan Storimans van RTL is op het plein voor een reportage over de vijfdaagse oorlog tussen Georgië en Rusland. Hij wil de schade opnemen van een eerdere aanval uit de lucht. Er klinkt een knal, de gebouwen trillen en links en rechts liggen mensen op de grond. De scherven uit de clusterlading zijn een soort Russische roulette: een Franse fotograaf is doorzeefd met tientallen scherven maar hij leeft. Storimans heeft maar een paar fragmenten in zijn lijf en sterft in de ambulance. In totaal overlijden dertien mensen.

„Over de betrokkenheid van Rusland is geen redelijke twijfel mogelijk”, zegt documentairemaker Vincent Verweij. „Die onderdelen zijn van een Iskander en Georgiërs hebben die niet. Het staat vast dat de raket van ongeveer 250 kilometer afstand werd afgevuurd.”

Rampdag

Verweij wil in zijn documentaire vooral laten zien hoe die rampdag verliep voor Stans vrouw Marjolein en voor verslaggever Jeroen Akkermans, die met Storimans op het plein stond.

Is hun rouwproces anders dan bij nabestaanden van een ’gewoon’ ongeluk?

„Jeroen en Marjolein moesten ermee dealen dat ze ineens onderdeel waren van het wereldnieuws. Een overeenkomst met een gewoon ongeluk is dat vooral Jeroen last had van veel schuldgevoel. Hij had Stan tenslotte meegenomen naar de onheilsplek. Dat survivor’s guilt zie je wel vaker, ook als je de enige bent die een auto-ongeluk overleeft, of bij overlevenden van Auschwitz. Jeroen heeft een halfjaar depressief thuisgezeten met de gordijnen dicht. Toen dacht hij: ik moet mijn energie gebruiken om voor Stan op zoek te gaan naar de waarheid.”

Kregen Jeroen en Marjolein wel eens te horen: dit is nou eenmaal het risico van het vak?

„Natuurlijk weet je dat je risico loopt in oorlogsgebied. Maar er is ook nog zoiets als de Geneefse Conventie. Je mag niet op burgers en journalisten schieten en dat was wel wat er is gebeurd. Er was daar geen strategisch doel, de militairen waren de stad al uit. Dan is het gewoon een oorlogsmisdrijf.”

Kan hier een gruwelijke vergissing aan de orde zijn, zoals mogelijk bij MH17?

„Dat ligt niet voor de hand. Dat plein is het ’Leidseplein’ van Gori, de raket viel precies in het midden voor de neus van een standbeeld van Stalin. Die Iskander werkt met satellietnavigatie en kan op de meter nauwkeurig inslaan. Dat hij daar insloeg, kan dus bijna geen toeval zijn. Het motief blijft giswerk. Jeroen Akkermans heeft wel een theorie: de Russen willen het wapen graag verkopen in het buitenland. Dan helpt het om een aantal casussen te hebben van succesvolle inzet. Dat is heel cynisch, dan zouden Stan en elf burgers zijn opgeofferd voor een commercieel doel.”

Gaat Rusland ooit schuld bekennen?

„Daar ziet het niet naar uit. We hebben gefilmd bij een van de rechtszaken die nu spelen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De advocaat ging er met gestrekt been in. Hij beschuldigde Akkermans van nepnieuws, een vrij groffe omdraaiing van de werkelijkheid. Bekennen zal Rusland nooit, maar ze kunnen wel veroordeeld worden en dan zijn ze ook gedwongen om schadevergoedingen te betalen. Voor de Nederlandse nabestaanden gaat het niet om geld, ze willen gewoon de vaststelling dat daar sprake was van een oorlogsmisdaad.”

Cameraman Stan Storimans aan het werk tijdens een bezoek van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen aan Kamp Holland in de Afghaanse provincie Uruzgan. Ⓒ ANP

