’Piloten neergestort historisch vliegtuig volgden noodprocedure niet’

Dat blijkt uit een voorlopig onderzoeksrapport. Het toestel stortte op 10 juli tijdens een testvlucht neer bij Pretoria. Dat was twee dagen voordat de Convair naar de Aviodrome in Lelystad zou vliegen. Bij de crash kwam één persoon om het leven en achttien mensen raakten gewond.

De Convair was niet uitgerust met een zwarte doos of geluidsrecorder. Wel werd er een GoPro-camera aangetroffen in de cockpit van het vliegtuig. De piloten raakten in verwarring toen passagiers zeiden dat een van de motoren in de brand stond. Op de beelden is te horen hoe zij aan elkaar vragen welke motor in brand staat, waarna zij niet volgens de noodprocedures handelden.

Bekijk ook: Crash historisch vliegtuig van binnenuit gefilmd

Zo stuurde de co-piloot bijvoorbeeld wel een mayday-noodsignaal uit, maar vermeldde hierbij niet wat er precies aan de hand was. Ook bleek de co-piloot niet bevoegd te zijn om dit type Convair te vliegen.

De overleden persoon was een 55-jarige onderhoudstechnicus, die ook in de cockpit zat. Het is volgens de onderzoekers niet duidelijk waarom de technicus daar was.