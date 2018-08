Reddingsbrigade redt twee jongens op krokodil uit zee

Ⓒ GinoPress B.V.

Wassenaar - De reddingsbrigade in Wassenaar is zondagmiddag uitgerukt om twee jongens uit zee te redden. De jongens van 13 en 14 jaar oud, waren op een opblaas krokodil de zee in gegaan, maar konden niet meer op eigen kracht terug naar het strand komen.