Minister De Jonge over coronawet: had anders gemoeten

„Ik zie dat ook wel”, zegt de coronaminister. Volgens de bewindsman ontstond er vooral veel onrust omdat er een voorstel lag dat niet openbaar was. „We hadden meer tijd moeten nemen voor de consultatiefase. Die consultatie had openbaar gemoeten via internet, dan had iedereen mee kunnen lezen. Nu ontstond er een discussie terwijl niet iedereen mee kon lezen.”

Het kabinet reageert donderdag op vragen en kritiek vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van de coronaspoedwet. Ministers De Jonge (Volksgezondheid), Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaan het debat aan met Kamerleden.

De veelbesproken coronaspoedwet waarmee vrijheden kunnen worden ingeperkt zorgt juist voor een betere controle door volksvertegenwoordigers dan nu het geval is. Daarover is een meerderheid van de Tweede Kamer het eens, bleek tijdens het eerste deel van het debat woensdag.

De spoedwet werd na flinke kritiek uit oppositie en coalitie flink veranderd. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zijn het met oppositiepartijen PvdA, GL, 50Plus en SGP nu eens over een zwaar aangepaste vorm van het wetsvoorstel.

Door de voorgestelde wijzigingen krijgt de Tweede Kamer meer invloed. Een van de aanpassingen regelt dat de Kamer een coronamaatregel van het kabinet vooraf, binnen een week, kan tegenhouden als ze die ongewenst vindt. In zeer dringende omstandigheden kan een maatregel wel direct ingaan, maar ook dan kan de Kamer die binnen een week terugdraaien.

Toch klonk er vooral vanuit de oppositite ook nog harde kritiek. Tegenstanders PVV, Forum voor Democratie, de onafhankelijke Kamerleden Van Kooten-Arissen, Krol en Van Haga laakten de wettelijke grondslag die wordt gegeven aan de inperking van vrijheden. SP, Partij voor de Dieren en Denk kraken het wetsvoorstel ook. De amendementen kunnen volgens hen tot verbeteringen leiden, maar ze wilden nog geen eindoordeel geven.