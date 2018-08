Veel doden door ontploffing wapendepot Syrië

Een wapenhandelaar van de islamitische opstandelingenbeweging Hayat Tahrir al-Sham zou in een van de huizen in de stad Sarmada, niet ver van de grens met Turkije, zijn voorraad hebben verstopt. Die ging zondag de lucht in door nog onbekende oorzaak. Behalve de vele doden vielen er ook nog tal van gewonden.

De provincie Idlib is een van de laatste regio's waar verschillende rebellengroepen standhouden tegen het leger van president Assad en zijn bondgenoten.