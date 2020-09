Ook Duitsland zet Nederlandse provincies op rood

Aanleiding is de sterk oplopende besmettingen met het coronavirus in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, vooral in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Daarom geven zowel België als Duitsland voor de Nederlandse provincies code rood af. België verlangt van mensen die minstens twee dagen in die rode gebieden zijn geweest ook een verplichte coronatest. Nu is het reisadvies voor Noord- en Zuid-Holland in België en Duitsland nog oranje, wat betekent dat de landen reizigers na aankomst uit deze gebieden slechts aanraadt om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Straks wordt dat verplicht.