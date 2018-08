Nederlandse fietsster (27) omgekomen in Melbourne

Ⓒ Screendump Twitter

MELBOURNE - Een 27-jarige Nederlandse vrouw is omgekomen in de Australische stad Melbourne, nadat ze op haar fiets was geschept door een automobilist in een gestolen auto. De bestuurder reed eerst tegen twee geparkeerde auto’s aan, waarna hij de vrouw raakte. Volgens ooggetuigen pakte de man nog wat spullen van de achterbank en maakte hij zich vervolgens kalmpjes uit de voeten.