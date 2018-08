Glennis met ’kneitermoeilijk’ lied naar liveshow America’s Got Talent

Glennis Grace (40) probeert voorzichtigheidshalve liever nog niet verder te kijken dan haar liveshow van volgende week. Maar wat als ze in september bij America’s Got Talent, het best bekeken programma van de VS, als winnares wordt aangewezen?

Verhuizen

„Poeh, verhuizen naar Amerika, ik weet niet of ik dat ga doen hoor”, lacht de Amsterdamse bij die suggestie. „Het is nu natuurlijk nog koffiedik kijken. Hier in Nederland heb ik toch mijn basis. Misschien kan ik dáár een tweede huisje nemen en dan heen en weer vliegen.”

Glennis, die na het overlijden van Whitney Houston via Youtube in Amerika opviel door de gelijkenis van hun stemmen, twijfelde na aansporingen toch of ze wel wilde meedoen aan de Amerikaanse talentenhow. „Mijn eerste reactie was ’nee’”, bekent ze. „Ik heb toch een 12-jarig jochie hier en ik zou dan veel van huis zijn.”

"Mijn eerste reactie was ’nee’. Ik heb toch een 12-jarig jochie hier en ik zou dan veel van huis zijn."

Toch hakte ze de knoop door en nu valt alles op zijn plaats, zegt ze. „Mijn grote droom, niet alleen in Amerika, maar over de hele wereld reizen en mijn eigen songs zingen, komt dichterbij nu dit op mijn pad is gekomen. Ik zing al vanaf mijn negende, maar had hier in Nederland pas op mijn 34e mijn eerste grote succes (met een cover van Afscheid van Volumia, E.V.). Ik had een lange weg te gaan, maar toch zat het er altijd in. Altijd blijven doorzetten om die droom te verwezenlijken. Stapje voor stapje.”

Glennis bij Henny Huisman tijdens de Soundmixshow in 1994. Ⓒ Soundmixshow

De souldiva heeft ook in ons land een hoge gunfactor verworven, blijkt uit de vele reacties: „Ik ben vooral héél blij met de Nederlandse support. De telefoon staat roodgloeiend en ik krijg alleen maar heel gave reacties. Iedereen is zo vol lof! Daarmee zijn de verwachtingen nu wel extra hoog gespannen.”

Kneitermoeilijk

Ook voor Glennis zelf loopt de spanning op. „Ik moet namelijk een kneitermoeilijk lied zingen”, vertelt ze over de plaat die de programmamakers voor haar in gedachten hebben. „Ik mag niet zeggen welke song het is, maar dit wordt een leuke uitdaging. Mijn stem kan het aan, maar ik ga vooraf veel repeteren en bijtijds mijn rust pakken.”

Haar stem maakte tot nu toe diepe indruk op het Amerikaanse publiek. „Ja, ze zijn in de States echt gek op het soulvolle geluid van dit soort powervoices”, bevestigt Glennis. „In Nederland sta ik erom bekend dat ik hard én heel hoog kan zingen, maar er zit nog zoveel meer in mijn stem.” Maar het gaat bij deze show ook om het algehele plaatje, je persoonlijkheid, hoe je overkomt: „Ik heb er zelf voor gekozen om bij de audities iets simpels te dragen. Een spijkerbroek, een colbertje. Bij de styling voor de liveshow mogen ze er wel iets meer glamourous van maken.”

"Bij de styling voor de liveshow mogen ze er wel iets meer glamourous van maken"

Zenuwachtig? „Ik laat me niet gek maken”, neemt Glennis zich voor. Eerder al liet ze merken zich niet uit het veld te laten slaan als het gevreesde jurylid Simon Cowell een bad day heeft - en zie, hij was na de audities reuze complimenteus met de woorden „ik zie nu al een ster.” Ook over haar mede-kandidaten maakt Glennis zich niet druk. „Ik ga uit van mijn eigen kracht. Ik ken ze verder niet zo goed, het gaat allemaal zo snel.”

Glennis tijdens haar eerste auditie bij America’s Got Talent. Ⓒ NBCU Photo Bank / Getty Images

Het is toch een iets ander avontuur dan het Eurovisie Songfestival, waaraan Glennis in 2005 meedeed met My impossible dream. „Daar was je twaalf dagen intensief op een locatie bezig. Nu ga ik af en aan. Na de laatste auditie ben ik met mijn vriend op vakantie naar Cuba gegaan, nu ben ik weer hier en maandag vlieg ik weer voor een paar dagen terug. Ik heb hier ten slotte ook mijn werk. Zaterdag moest ik nog zingen op een bruiloft in Düsseldorf.”

Dat is straks natuurlijk afgelopen, als ze een miljoen dollar en een platencontract wint? Lachend: „Ik wist vooraf niet eens dat je zo’n enorm bedrag kon winnen. Daar doe ik het niet voor. Maar mocht het zo ver komen: mijn zoon wil altijd al heel graag eens naar Australië. Maar vooralsnog ga ik zorgen dat ik heel ver ga komen. Ik wil Nederland trots maken.”