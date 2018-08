Agenten bevrijden hondje uit snikhete auto bij Ikea

Omstanders zagen de hond in de afgesloten auto zitten en schakelden de politie in. Zo meldt Tubantia. De agenten lieten de eigenaren van de auto omroepen in de winkel, maar hier kwam geen gehoor op. Daarom is besloten de autoruit in te slaan, om het beestje te bevrijden.

Ook na het inslaan van de ruit was er nog geen spoor van de baasjes. De viervoeter is opgevangen door medewerkers van de dierenambulance en de auto wordt weggesleept van het parkeerterrein.