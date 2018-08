Week begint met buien, soms met onweer en hagel

In de loop van de dag kan het wel behoorlijk opklaren. Zo schijnt maandagmiddag de zon van tijd tot tijd. „Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het oosten. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig, 3 tot 5 Bft.”

Ook dinsdag blijft het volgens de weersite vrij wisselvallig.