’Tranen vloeiden bij Oekraïners op KLM-vlucht’

De luchtvaartmaatschappij had een leeg toestel in de regio staan, als gevolg van een technisch mankement. Het vliegtuig zou aanvankelijk leeg naar Schiphol vertrekken, maar is toen eerst naar Punta Cana in de Dominicaanse Republiek gevlogen om de 278 Oekraïners op te halen.

Getipt

KLM was getipt door een eigen medewerker van Oekraïense afkomst. „Zij wist dat er veel mensen in de Dominicaanse Republiek waren gestrand”, zegt een woordvoerder.

Op Schiphol zijn de passagiers verder door de IND geholpen om hun reis naar huis eventueel te vervolgen, aldus KLM. „Het overgrote deel van groep reist in de komende dagen door naar Polen. Degenen die hier blijven kunnen zich melden bij een opvangcentrum in Ede”, zegt een woordvoerder van de IND zondag. Oekraïners mogen op grond van Europese regels in Nederland blijven.

Filmpjes

KLM-purser Pien Metz vertelt aan De Telegraaf dat het een ’beladen’ reis was. Ze maakte deel uit van een reserveploeg van drie piloten en acht man cabinepersoneel die een paar dagen van te voren was opgeroepen om het toestel terug te vliegen naar Amsterdam. Het vliegtuig vertrok vrijdagavond lokale tijd in de Dominicaanse Republiek en landde zaterdag tegen de middag op Schiphol.

„Het was een bijzondere repatriëring, want deze passagiers kunnen niet naar huis. Sommigen waren apathisch, anderen heel moe en verdrietig na dagen vol stress. De verhalen kwamen los na het slapen, toen het ’s ochtends licht werd. De spanning trok weg en tranen vloeiden”, zegt Metz, die eenmaal eerder een soortgelijke vlucht deed vanuit Egypte.

Een aantal reizigers had zaterdagnacht behoefte om te praten met het cabinepersoneel. „Er waren gezinnen bij die hun kleinste kinderen voor de vakantie achter hadden gelaten bij opa en oma, maar die nu in belegerde stad zitten. Die ouders maakten zich enorme zorgen. Een aantal had levensmiddelen en wc-papier bij zich, voor het onzekere vervolg van de reis”, zegt Metz.

De meeste passagiers willen naar terug naar huis in Oekraïne, of zo dicht mogelijk naar de grens komen. Een passagier die goed Engels sprak, fungeerde als tolk aan boord en informeerde de reizigers samen met een senior-purser over de ambassade in Nederland en openbaar vervoer in Europa. „Je weet dat niemand van je passagiers naar huis kan en dat zij allemaal een hele moeilijke tijd tegemoet gaan. De vreselijke verhalen, filmpjes, foto's en tranen van onze gasten deden ons maar weer eens beseffen dat we soms dicht bij het wereldnieuws staan. Vaak bedanken klanten ons na een vlucht, nu werden we praktisch omhelsd. Onze gasten waren dankbaar om weer een stukje dichter bij huis te zijn”, zegt Metz. Voor de vlucht zijn alle reizigers getest op corona.

De kosten voor de vlucht zijn voor KLM, aldus de zegsvrouw. Meer luchtvaartmaatschappijen zijn in actie gekomen deze week. Zo bood prijsvechter Wizz Air eerder deze week gratis stoelen voor Oekraïense vluchtelingen naar Eindhoven Airport.

Repatriëring

In totaal zouden er zo'n 1900 Oekraïners op het Caraïbische eiland niet terug kunnen naar hun thuisland, meldde het Dominicaanse ministerie van Toerisme eerder deze week. Van de regering mogen de toeristen in hun hotels blijven tot ze zeker zijn van repatriëring.

Voor nog eens 15.000 gestrande Russische toeristen zullen ook terugvluchten moeten worden geregeld. De Dominicaanse overheid is daarover in overleg met Russische touroperators. Het ophalen van deze toeristen is ingewikkeld, vanwege de sluiting van het Canadese, Amerikaanse en Europese luchtruim voor alle vliegtuigen uit Rusland.

De identiteit van de gestrande Oekraïense toeristen is gecontroleerd door de plaatselijke ambassade en de passagierslijst voor het inchecken.