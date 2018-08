Brand Antwerpse haven onder controle, ’rampenfase’ opgeheven

De brand brak zaterdag uit in een opslagloods met nikkelsulfide in het Leopolddok. Het vuur, dat gepaard ging met grote rookontwikkeling, was moeilijk te bestrijden. Zondagmorgen trad het rampenplan in werking en werd onder meer uit voorzorg het gebied in een straal van 1,8 kilometer rond de plaats van het ongeluk ontruimd, inclusief de schepen die er lagen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik