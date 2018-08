Nieuwe natuurbrand verdrijft Griekse dorpelingen

In juli kostte een vuurzee in de buurt van de Griekse hoofdstad 94 mensen het leven. Dat drama in Mati dwong premier Alexis Tsipras zijn minister van Bescherming Bevolking en de hoofden van brandweer en politie te vervangen.

Bekijk ook: Dodental Griekse bosbranden nu 93

Ook kondigde hij de sloop aan van duizenden illegale bouwsels. In het daardoor ontstane doolhof van straatjes konden veel slachtoffers niet tijdig een goed heenkomen vinden.