De Rabobank pleitte twee weken geleden in deze krant voor een ’ontschotting’ tussen huizen- en pensioenvermogen. Prima plan, vind ik. Nederlanders staan in alle ranglijstjes bovenaan als meest vermogende particulieren, maar dat vermogen staat niet op onze bankrekening, het zit verstopt in onze koophuizen en vooral in ons pensioen.