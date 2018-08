Volg live: Howick en Lily weer bij rechter

Volg de zaak vanaf 10.00 uur hieronder via de tweets van onze verslaggever Saskia Belleman.

Haar uitzetting een jaar geleden, zonder haar kinderen die ze liet onderduiken, maakte veel discussie los. Omdat de kinderen het grootste deel van hun leven in Nederland wonen, is het schadelijk ze uit te zetten, vinden actiegroepen. Maar dát ze zo lang hier verbleven, komt omdat de moeder uitzetting al tien jaar lang weet te traineren, meent de Nederlandse staat.

Het hoger beroep van maandag volgt op een vonnis van Utrechtse rechters in juli. Zij oordeelden toen dat de uitzetting van de beroemdste asielkinderen van Nederland niet door mocht gaan. Reden is dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst in de zaak van de twee kinderen volgens de rechtbank ten onrechte geen rekening had gehouden met in wat voor situatie de twee terechtkomen als ze weer in Armenië zijn.

Sociaal netwerk

Moeder Armina heeft daar volgens de advocaat van de kinderen geen sociaal netwerk, ook zou het ontbreken aan psychologische en opvoedkundige steun.

Of zulke hulp er voldoende is in Armenië, moet voor uitzetting worden uitgezocht, en dat is niet gebeurd, stelde advocaat Flip Schüller in juli. Hij kreeg gelijk van de rechter. Die vindt dat de voorwaarden voor een goede begeleiding in Armenië, die onder meer zijn opgesteld door de Raad voor de Kinderbescherming, gegarandeerd moeten worden voor de kinderen op het vliegtuig stappen.

De IND gaat maandag in Den Haag tegen deze uitspraak in hoger beroep. De dienst is van mening dat de rechtszaak vooral bedoeld is om het verblijf van de kinderen in Nederland te rekken of uitzetting te voorkomen. Al sinds de moeder in 2008 asiel aanvroeg, is duidelijk dat de drie hier geen recht op hebben, stelt de dienst.

Activisten

Door de actieve inmenging van asielactivisten van met name Defence for Children staat de zaak onder hoogspanning. De organisatie gebruikte foto’s van de twee kinderen voor posters in een campagne voor verruiming van het kinderpardon.

Het feit dat de twee al hun vriendjes en vriendinnetjes in Nederland hebben – en niemand kennen in Armenië – is ook een goede reden om ze verblijf te gunnen. Maar in dat geval beloont Nederland het moedwillig traineren van de asielprocedure door hun moeder, zegt de IND.

De hoogste Europese rechter oordeelde eerder al dat dit niet de bedoeling is; juist om te voorkomen dat ouders hun kinderen inzetten om asiel af te dwingen. Armenië geldt als een veilig land.