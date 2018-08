Auto ontploft bij toeristisch Marbella

Dat is te zien op de vele beelden die inmiddels via sociale media zijn gedeeld. De Audi Q7, die op straat in de jachthaven Puerto Banús stond, is volledig uitgebrand. De hulpdiensten kwamen massaal af op het incident, dat rond 20.10 uur plaatsvond. Een grote rookpluim was tot in de wijde omtrek te zien.

Ⓒ Marina

Vier inzittenden waren volgens de burgemeester van Marbella op tijd uit auto gevlucht om aan de vlammen te ontsnappen. Het lijkt erop dat er verder ook geen andere slachtoffers zijn gevallen.

Wel ontstond er volgens de politie paniek omdat de auto een Arabisch kenteken heeft. Gevreesd werd daarom voor een terroristische aanslag. Puerto Banús is zeer populair onder rijke Arabieren.

’Mensen renden over straat’

De 16-jarige Milan Valk zat op het terras toen hij een harde knal hoorde. „Mensen waren allemaal in shock en dachten dat het een aanslag was”, vertelt hij aan De Telegraaf. „In paniek renden mensen over straat.” Volgens de tiener, die met zijn ouders op vakantie is in Spanje, was er sprake van twee explosies. „Eerst was er één hele harde knal en vijf minuten later volgde er nog een knal.”

Ⓒ Rob Hermkens

De lokale brandweer laat weten dat er waarschijnlijk uit de auto gelekte brandstof vlam heeft gevat. Dat leidde tot een grote brand en de explosie of explosies, naar het lijkt.

Populair bij Nederlanders

Bronnen melden aan De Telegraaf dat Puerto Banús onder andere populair is bij Nederlanders met een gevulde portemonnee. Meerdere BN’ers zouden daar momenteel vakantie vieren.