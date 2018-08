KLM-piloten dreigen te staken

Piloten broeden op een staking als KLM niet voor vrijdag belooft hun werkdruk te verlichten. Dat blijkt uit een brief die de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) naar de eigen achterban heeft gestuurd.

Onduidelijk is wanneer de staking van start moet gaan als de luchtvaartmaatschappij geen gehoor geeft aan eisen. De piloten eisen verlichting van de werkdruk en meer salaris. De onderhandelingen zitten in een impasse sinds de leden van de VNV in mei een met de KLM gesloten cao-akkoord verwierpen. KLM erkent in een reactie dat de onderhandelingen zich ‘in een moeilijke fase’ bevinden.

Bij concurrent Ryanair werd vrijdag gestaakt. Daar zijn de afgelopen week de vakantieplannen van zo’n 55.000 reizigers in de war geschopt door een conflict tussen de piloten en de Ierse luchtvaartmaatschappij.

