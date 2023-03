Man uit Uithoorn opgepakt in verband met dode vrouw Apeldoorn

Uit onderzoek is volgens de politie gebleken dat de twee elkaar kenden. De politie wil graag mensen spreken spreken die meer kunnen vertellen over hoe de relatie tussen de man en de vrouw eruitzag. Volgens De Stentor zou de verdachte de ex-vriend van de omgebrachte vrouw zijn, maar dat wil de politie niet bevestigen.

De 45-jarige vrouw werd donderdag dood gevonden in de berm van een weg in Wenum-Wiesel, een dorp bij Apeldoorn. Wat de relatie is tussen de man en de vrouw is nog niet bekend.

De politie heeft de woning in Rhenen doorzocht. Dat gebeurde eerder ook in de woning van de vrouw in Apeldoorn.

Aanvankelijk wist de politie niet wie de dode vrouw was. Daarom werd vrijdag een foto van haar verspreid. Daarop is te zien dat de vrouw veel rode en blauwe plekken in haar gezicht had. Ook had zij volgens de politie mogelijk een cosmetische ingreep ondergaan. Het tonen van de foto leidde nog dezelfde dag tot identificatie van de Apeldoornse.