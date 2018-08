Kunstenares over ’droneshows’ boven het IJ: ’Iedereen werd stil’

'Franchise Freedom', een rondvliegend sculptuur van 300 lichtgevende Intel Shooting Star-drones in vogelzwermvorming, vliegt boven het IJ. Ⓒ Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie

AMSTERDAM - Ook de tweede ’droneshow’ getiteld Franchise Freedom is goed verlopen. Zondagavond vlogen in Amsterdam-Noord opnieuw 300 lichtgevende drones boven het IJ, in een korte performance van tien minuten. Begeleid door muziek bewogen ze in een computergestuurd patroon dat lijkt op hoe een zwerm spreeuwen vliegt. Kunstenares Lonneke Gordijn is „heel blij” met het verloop van deze voorstelling en die van zaterdagavond.