Indiase stad blaast illegale ’Twin Towers’ op

De ’Twin Towers’ in kwestie Ⓒ AFP

NOIDA - In een voorstad van de Indiase hoofdstad New Delhi is begonnen met de evacuatie van duizenden bewoners van een wijk waar twee grote flats in aanbouw zullen worden opgeblazen. De Twin Towers in Noida zijn 100 meter hoog en worden met 3500 kilo explosieven zondag in, volgens de planning, luttele seconden vernietigd omdat ze zonder vergunning zijn gebouwd. In de wijde omgeving van de illegale panden maakt men zich zorgen over het stof dat de operatie aan de toch al zwaar vervuilde lucht zal toevoegen.