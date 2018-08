Cocaïnevondst in haven Rotterdam

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Arrondissementsparket Rotterdam

ROTTERDAM - Tijdens een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane zondagavond een lading van 122 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren verstopt in tassen in een container die was geladen met ferronikkel (een legering van ijzer en nikkel). De container kwam uit Brazilië en was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. De cocaïne is intussen vernietigd, laat het Openbaar Ministerie weten.