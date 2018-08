Vooral tegendemonstranten bij alt-rightprotest

De alt-rightbetogers werden opgewacht door honderden tegendemonstranten, die zich al heel de dag in Washington hadden verzameld. De twee groepen werden door een grote politiemacht op afstand van elkaar gehouden. Na een aantal speeches keerden de rechtsnationalisten ongeveer twee uur na aankomst huiswaarts.

De organisatoren van de alt-rightdemonstratie ’Unite the Right 2’ hoopten vooraf op zo’n vierhonderd betogers. De betoging wilden ze eigenlijk in Charlottesville in Virginia houden, maar daar werd geen toestemming voor verleend.

In Charlottesville liep vorig jaar een bijeenkomst van rechtsnationalisten uit de hand. Een rechtsextremist reed met zijn auto in op een groep tegendemonstranten. Een vrouw kwam daardoor om het leven en er vielen 35 gewonden.