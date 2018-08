Risico op schurft bij Haagse baby’s

Er zijn nog geen besmettingen vastgesteld, maar ruim zestig ouders hebben een brief gehad waarin staat dat ze alert moeten zijn op jeukklachten bij hun kinderen die in het ziekenhuis zijn behandeld. Het gaat ook om pasgeborenen. De incubatietijd is maximaal tien weken.

Het komt weinig voor dat een ziekenhuis te maken heeft met mogelijke schurftbesmettingen, zegt een woordvoerder.,,Maar het komt voor in de maatschappij, dus een enkele keer ook in het ziekenhuis. Bij de verpleegkundige is het niet helemaal duidelijk hoe het is gebeurd, maar ze heeft haar verantwoordelijkheid genomen door het direct te melden. De kans op besmetting is niet erg groot en het is goed te behandelen.’’

Schurft of scabiës wordt veroorzaakt door een parasiet, de schurftmijt. Die heeft aan een kwartier lichamelijk contact genoeg om onder de huid te kruipen en eitjes te leggen. De huidaandoening uit zich vooral in hevige nachtelijke jeuk, blaasjes en schilfers. Met name uit studentenhuizen komen de laatste jaren regelmatig meldingen dat schurft de kop op steekt.