Vijf bedrijven genomineerd als Liegebeest

Die probeert met deze actie de aandacht te vestigen op misleiding en leugenachtige claims over dierenwelzijn.

’Regerend kampioen’ Albert Heijn maakt kans zijn titel te progolongeren met eend. „Albert Heijn bluft over de leefomstandigheden van haar Premium Eendenborst. Maar het vlees is afkomstig van doorgefokte plofeenden, die nooit buitenkomen en geen zwemwater krijgen”, stelde Wakker Dier volgens eigen zeggen vast. AH ’won’ vorig jaar met een product van industrievarkensvlees, serranoham, waarvan was gesuggereerd dat het kwam van varkens in de wei.

Levende kreeft

Jumbo Foodmarkt maakt kans met levende kreeft. „De supermarktketen adviseert om die kreeft een half uur in het vriesvak te leggen voordat deze levend wordt gekookt. Ze houdt haar klanten voor dat de kreeft hierdoor wordt verdoofd. Maar invriezen is geen bewezen verdovingsmethode”, zegt Wakker Dier.

Campina kan de titel van Liegebeest verwerven met zuivelpakken waarop staat dat de koeien op een verantwoorde manier zo oud mogelijk worden. „Terwijl melkkoeien meestal voor hun zesde verjaardag naar de slacht gaan vanwege gezondheidsproblemen”, klaagt Wakker Dier.

De Rabobank heeft volgens de dierenrechtenclub veel te veel praatjes met een ’verduurzamings’-campagne met bijbehorende tv-spot. „Hierin pretendeert de bank dat ze de voedingssector wil verduurzamen. In werkelijkheid investeerde de bank tussen 2012-2017 voor miljarden euro’s in onder andere megastallen.”

Merknaam ECOstyle

Diervoeding van het merk ECOstyle is kanshebber wegens de merknaam. Het product is volgens Wakker Dier namelijk niet biologisch, zoals de naam doet vermoeden, maar gemaakt van industrievlees. Alleen de kruiden zouden biologisch zijn.