Aantal gewonden na drama Spaans festival stijgt

Zeven gewonden liggen nog in in het ziekenhuis. Zij kregen maandag bezoek van Alberto Núñez Feijóo. Hij is de leider van de noordwestelijke regio Galicië. Geen van de gewonden in het ziekenhuis verkeert in levensgevaar.

De gewonden vielen zondagavond toen een podium instortte. Dat gebeurde tijdens het sport- en muziekfestival O Marisquino. Op het moment dat het podium het begaf was rapper Rels B uit Mallorca aan het optreden.

Sommige slachtoffers kwamen in zee terecht toen de 30 meter lange en 10 meter brede constructie het begaf. Duikers hebben gezocht naar mogelijke slachtoffers die onder water klem hadden kunnen zitten. Ook werden thermische camera's ingezet om te kijken of er slachtoffers onder het puin lagen.

