Drama bij festival: vol podium stort in zee

Sommige slachtoffers kwamen in zee terecht toen de 30 meter lange en 10 meter brede constructie het begaf. Ⓒ EPA

VIGO - In de Spaanse stad Vigo zijn meer dan 260 mensen gewond geraakt toen een podium waarop zij stonden instortte. De mensen hadden zich verzameld voor het sport- en muziekfestival O Marisquino. De autoriteiten in de provincie Galicië, in het noorden van Spanje, spreken van vijf zwaargewonden die niet in levensgevaar verkeren.