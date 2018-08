Stevig onweer en opnieuw kans op wateroverlast

Vanuit het zuiden trekken de wolkenvelden en buien over het land. De kans is groot dat het boven Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant gaat onweren. Vanaf het middaguur breiden stevige regen- en onweersbuien zich vanuit het zuiden uit over het hele land. Er moet rekening gehouden worden met onweer, hagel en veel regen in korte tijd, meldt de weersite. Ook kunnen de lokale weersomstandigheden sterk verschillen.

Het zwaartepunt van de buien komt in de loop de middag boven het midden en oosten van het land te liggen. Ook hierbij zullen onweer, hagel en windstoten hoogstwaarschijnlijk voorbijkomen. Plaatselijk kan er tussen de 30 en 50 mm regen vallen, dat is evenveel als normaal in een halve maand valt.

Vanavond en morgen

De eerste uren van de avond kan het vooral in het oosten en noordoosten lokaal nog flink tekeergaan met onweer en veel regen in korte tijd. Het westen van het land moet het minder ontgelden: de hoeveelheid neerslag is lager en de kans op onweer is kleiner.

Komende dagen knapt het weer gelukkig op: morgen komen er nog enkele buien voor maar met het onweer is het even gedaan.