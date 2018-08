Vrouw dood door siliconen sneeuwvlok in hand

Het ging om een ’body-modificatie’, dat zijn een soort implantaten die mensen in laten brengen onder de huid om zichzelf te ’verfraaien’. Daaronder valt ook bijvoorbeeld het splitsen van je tong en brandmerken.

De vrouw was in 2017 naar de tattooshop van Brendan Russell even ten noorden van Sydney gegaan voor de ingreep aan haar rechterhand. Drie weken na de ingreep vond haar dochtertje haar dood in huis. De body-modificatie was gaan ontsteken, zo bleek uit het autopsierapport.

De 37-jarige man die de tattoo had aangebracht, is inmiddels gearresteerd.

Een voorbeeld van een body-modificatie: