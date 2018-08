Woedende aannemer sloopt vijf nieuwe huizen met graafmachine

De 31-jarige Engelsman pakte een grote graafmachine en ramde de gevels. Volgens getuigen reed hij luid lachend van het ene naar het andere huis.

Er was onenigheid ontstaan over de betaling van 3 miljoen euro. Volgens de aannemer had hij nog geld tegoed van de bewoners. De huizen waren vrijwel klaar en konden over enkele weken betrokken worden.

De politie heeft de bouwer gearresteerd. Omstanders zeggen dat hij helemaal kalm was toen hij in de boeien werd geslagen. Buurtbewoners waren bang dat hij ook de rest van het wijkje zou gaan slopen, maar de man verklaarde dat hij alleen de wanbetalers wilde treffen.

Een getuige zegt tegen The Sun dat het gebied er nu uitziet alsof er aan aardbeving heeft plaatsgevonden.