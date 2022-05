LIVE | Aantal in Nederland geregistreerde Oekraïners richting 64.000

Kopieer naar clipboard

Het aanmeldcentrum in Ter Apel barst uit zijn voegen, vluchtelingen voor het azc.Voor het eerst in de geschiedenis zijn wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht, zegt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Ⓒ ANP / Robin Utrecht

AMSTERDAM - Bijna drie maanden wordt er nu gevochten in Oekraïne; een periode waarin grote delen van het buurland van Rusland aan puin zijn geschoten en miljoenen Oekraïners huis en haard verlieten om een veilig heenkomen te zoeken. Nu Marioepol in Russische handen is gevallen, verhevigt de strijd om de Donbas. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.