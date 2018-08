Brandbomgooier houdt kaken op elkaar

Bij de aanhouding van de man is zaterdagavond een waarschuwingsschot gelost. De Turkse consul verklaarde zondag dat op beelden van beveiligingscamera’s is te zien dat het eerste explosief in de tuin terechtkwam als een vuurbal. Het tweede explosief gooide de man tegen het raam naast de hoofdingang. Op beelden was te zien dat het derde van de ’bommen’ bestond uit drie aan elkaar getapete spuitbussen. Dat projectiel vatte geen vlam.

