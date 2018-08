Nederlandse doodgereden in Melbourne: man (26) opgepakt

De man werd herkend nadat er opsporingsfoto’s van hem in omloop werden gebracht. De bestuurder reed eerst tegen twee geparkeerde auto's aan, waarna hij de vrouw raakte. Na de aanrijding sloeg de man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, op de vlucht.

De opgepakte man wordt verhoord. Volgens de politie is er geen bewijs dat de man onder invloed van drank of drugs was ten tijde van het ongeval. „Maar met dergelijk rijgedrag zou je dat wel verwachten”, aldus een rechercheur tegen Australische media.

Witte Mercedes

De auto van de dader, een witte Mercedes, bleek 5 augustus te zijn gestolen tijdens een gewapende roofoverval. Ondanks inspanningen van omstanders en hulpverleners overleed de Nederlandse ter plekke.

Het ongeluk gebeurde in een buitenwijk van Melbourne, de verdachte werd in het centrum van de stad gearresteerd. Het is niet bekend waar hij sinds het ongeluk verbleef. Mensen die de arrestatie zagen gebeuren, zeiden tegen Australische media dat de man een warrige maar rustige indruk maakte.

’Vakantie van haar leven’

Volgens de lokale nieuwszender 7 News Melbourne was de vrouw in Melbourne voor haar werk. Ook zou ze al enige tijd in de stad wonen. De Australische nieuwssite 3AW.com.au schrijft dat de vrouw met een werkvisum in het land verbleef en er ’de vakantie van haar leven’ beleefde.