Onderzoek naar dood bestuurder graafmachine

MILL - Een zestigjarige bestuurder van een graafmachine die maandag ernstig gewond werd gevonden op de parallelrijbaan van een drukke weg in Mill (Noord-Brabant) is overleden aan zijn verwondingen. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een ongeval, maar wat er precies is gebeurd, is nog een raadsel.