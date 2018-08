Voormalig bikini-model slacht exorcist af

De Australische Raquel Hutchison spoot hem samen met een voormalig vriendje eerst met een schimmelwerend middel uit de badkamer in zijn gezicht waarna hij letterlijk werd afgeslacht.

Een 9-jarig jongetje was getuige van de brute moord. Hij hoorde de 41-jarige Racquel die een mes in haar hand had schreeuwen: ’beken of ik vermoord je’, schrijft news.com.au.

Het lijk van de man werd een dag later in de bosjes gevonden. De naam van de overledene mag in Australië niet genoemd worden om zijn kinderen te beschermen.

De politie ontdekte sms-berichten van de twee moordenaars waarin de vraag werd gesteld of schimmelwerende spray als gif werkt. Op de dag van de moord stuurt Raquel het bericht aan mededader Wilkinson: ’Game on’.

Taser

De moordenaars gingen niet echt slim te werk. Er werd bloed van de overledene gevonden in de auto van de vrouw. Ook op kleding zat bloed. Ook een meters lang touw dat vlakbij het lijk lag, bevatte dna-sporen. Uit brandsporen op zijn lijf kon worden afgeleid dat er een taser op hem was gebruikt. Het slachtoffer was meerdere malen geslagen en uiteindelijk gewurgd.

Het motief voor de moord is nog onduidelijk. Volgens Raquel zou de dode hun kinderen jarenlang hebben misbruikt. „Hij was een gevaarlijke man en een demonen- en spokenjager in psychiatrische inrichtingen”. Hij werkte ook als exorcist en deed onderzoek naar paranormale activiteit.

Drie dagen voor de moord zou de Australiër hun zoon nog de keel hebben dichtgeknepen en hebben afgeteld naar nul voor hij weer losliet.

De Australische zou zelf overigens borderline patiënt zijn.

Een lang touw met bloedvlekken en dna-sporen leidde naar de daders Ⓒ Politie

Zelfs het moordwapen werd gevonden Ⓒ Politie

Kleding vol bloed van het slachtoffer en een automat met veel dna-materiaal wijzen in de richting van voormalig bikinimodel Raquel Ⓒ Politie