’Migranten op Aquarius zijn zaak van Londen’

De hulporganisaties Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée redden vrijdag 141 mensen, onder wie 67 alleenreizende kinderen, voor de kust van Libië van zee. De Aquarius wacht nog altijd op toestemming een veilige haven te mogen binnenlopen. AzG riep maandag Europese overheden op een dergelijke haven aan te wijzen. Het schip bevindt zich nu ten westen van Malta.

Italië volgt sinds het aantreden van de nieuwe rechts-populistische regering een harde lijn ten aanzien van migranten. In juni weigerde het land de Aquarius al eens en het schip was ook niet welkom op Malta hoewel er ruim zeshonderd vluchtelingen aan boord waren. De migranten konden uiteindelijk in de Spaanse havenstad Valencia van boord. Daarna lag het schip wekenlang in de haven van Marseille.